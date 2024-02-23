وحذر الوزير في رسالة إلى مجلس الأمن، الخميس، من أن إسرائيل لديها "حق أصيل في الدفاع عن أراضيها".

وكتب وزير الخارجية: "تعمل إيران على تسريع وتيرة نقل الأسلحة إلى حزب الله. إيران تقوم بذلك عن طريق البر، باستخدام الحدود السورية اللبنانية التي يسهل اختراقها، وكذلك عن طريق الجو والبحر".

ووفقا للرسالة، تشمل الشحنات مكونات لأنظمة الدفاع الجوي، وطائرات من دون طيار بما في ذلك "شاهد 101" و"شاهد 136"، والعديد من الصواريخ.

وقال الوزير إن "العديد من وحدات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله متورطة في عمليات نقل الأسلحة".

ومنذ اليوم التالي للهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية تصعيدا بين حزب الله وإسرائيل.

وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيدا كبيرا في 14 فبراير، مع شن إسرائيل سلسلة غارات جوية على بلدات عدة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين على الأقل، وإصابة 5 عناصر من حزب الله، من بينهم مسؤول عسكري.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 276 شخصا في لبنان منهم 191 عنصرا من حزب الله و44 مدنيا، بمن فيهم 3 صحفيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس".

وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل 10 جنود و6 مدنيين.