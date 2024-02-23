جمعية "سطوح بيروت" توزع المازوت للعائلات الأكثر حاجة في أكثر من 50 منطقة لبنانية

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مرّة جديدة تتحدّى جمعية "سطوح بيروت" البرد القارص وغدر العواصفلتزرع الدفء في القلوب وفي البيوت.

مبادرة إنسانية جديدة باتّجاه العائلات الأكثر حاجة أطلقتها الجمعية في معظم المناطق اللبنانية،

من خلال الحملة السنوية لتوزيع المازوتفي كافة المحافظات والأقضية اللبنانية؛ في الشمال والجنوب وفي بعلبك والبقاع وفي المتن وجبيل وبيروت...

ها هي الجمعية تثبت مجدّداً أنّ الظروف الصعبة لن تتغلّب على نعمة العطاء المجّاني

ونعمة المحبة المتبادلة والخدمة والخير...

وتتوجّه الجمعية بالشكر الكبير لكل الخيّرين الذين يقفون، من خلالها، إلى جانب مَن غبنتهم الحياة؛

وإلى كل الوسائل الإعلامية التي لا تبخل بنشر المبادرات الإنسانية التي تقوم بها الجميعة، فاتحين بذلك الباب واسعاً أمام المزيد من التعاون والدعم؛ فخير هؤلاء حتماً لن يضيع، بل سيرجع إليهم ضعفاً مضاعفاً، للقضاء بإذن الله على بذور الحاجة والفقر والحرمان التي نبتت عنوةً في المجتمع اللبناني، والتي تجهد الجمعية بشخص رئيستها داليا داغر وفريق عملها على اقتلاعها بكل السبل المتاحة.