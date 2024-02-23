بالصور- هبة أميركية إلى الجيش...والسفيرة الاميركية: ملتزمون بدعم الجيش اللبناني على المدى البعيد

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بحضور قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون وعدد من الملحقين العسكريين، أقيم في قيادة القوات البحرية - بيروت حفل تسلم ٣ خافرات و٤ زوارق سريعة مقدمة هبة من الولايات المتحدة الأميركية إلى الجيش اللبناني.

ألقت السفيرة الأميركية كلمة أكدت فيها أن الهبة التي تبلغ قيمتها نحو ٢٥ مليون دولار تجسد التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي، وعزم الولايات المتحدة إلى دعم قدرات المؤسسة العسكرية ولا سيما القوات البحرية، بهدف رفع مستواها وتمكينها من حماية الحدود البحرية بفاعلية أكبر.

شددت السفيرة الأميركية على أن الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بدعم الجيش اللبناني على المدى البعيد بناء على الثقة العميقة بين الجانبين.