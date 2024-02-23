المرصد الاوروبي: لعدم تحميل المودع الخسائر على حساب الدولة‎

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شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة "أكس" على أنه يجري الكلام عن اعادة البحث في خطة الحكومة لتنظيم المصارف وبالتالي يشكل المسؤولون ضغطا في اتجاه عدم اقرارها.

ولفت المرصد الى انه مهما كان الوضع يجب عدم تحميل المودع الخسائر على حساب الدولة والمصارف التي استفاد اصحابها من الهندسات المالية كما تدعي جمعية المصارف.

وتساءل المرصد اذا كان فعلا كذلك فكيف تضاعفت ثروات اصحاب تلك المصارف بعد ٢٠١٩ وبشكل كبير؟ الحقيقة أن هؤلاء كبروا رأسمالهم استفادوا من الأرباح ويأتون اليوم ليقولوا أموالكم ليست لدينا... هل سأل أحدهم من أين لكم ذلك؟