سلسلة اعتداءات اسرائيلية على البلدات الحدودية!

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كتب مراسل قناة "المنار" علي شعيب، في منشور على حسابه عبر منصّة "إكس": "شهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان منذ ساعات الصباح الاولى سلسلة من الاعتداءات الاسرائيلية بدأت بإستهداف بلدة الوزاني برشقات رشاشة غزيرة وعدد من قذائف المدفعية ما أدى الى اصابة عسكري في الجيش اللبناني وحصول أضرار بالمنازل ومزارع الماشية".



وأضاف، "كذلك تعرضت أطراف بلدة يارون لقصف مدفعي وفي بلدة بليدا التي لم تلملم بعد اثار الغارة الجوية التي إستهدفت مكان تواجد عناصر الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية تعرضت لغارة من الطيران المسيّر".



وتابع شعيب، "فيما كانت صافرات الرعب الإسرائيلية تدوي من مستعمرة يفتاح إلى مستعمرة المطلة وسط سماع انفجارات للصواريخ الاعتراضية في أجواء الحدود في القطاع الشرقي من جنوب لبنان وتحدث اعلام العدو عن إنفجار وقع في كريات شمونة ناجم عن سقوط صاروخ او طائرة مسيّرة بينما سجّل تحليق مروحيات العدو في أجواء المستعمرات الشمالية المقابلة لبلدتي بليدا وعيترون وصولا الى أجواء كريات شمونة".