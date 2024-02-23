شهيدٌ للحزب واثنان للدفاع المدني- الهيئة!

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نعت المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الشهيدَين محمد يعقوب اسماعيل وحسين محمد خليل في بيان جاء فيه:

بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المديرية العامة للدفاع المدني - الهيئة الشهيد المسعف محمد يعقوب اسماعيل "أبو يعقوب" مواليد العام 1994 من بلدة بليدا والشهيد المسعف حسين محمد خليل "حسين" مواليد العام 1997 من بلدة برعشيت في جنوب لبنان، واللذين ارتقيا شهيدَين على طريق القدس.

وفي بيان آخر: بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمد حسن طرّاف "أحمد" مواليد عام 1986 من بلدة بليدا في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.