كنعان يرد على "الغباء"

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كتب النائب ابراهيم كنعان عبر منصة اكس:

الغباء اعمى وأقرب طريق لأبرازه هيي هيدا النموذج من الاخبار يلي ما اكترها على موقع "المستشار". نسي او تناسى حضرتو - ومش أول مرة - انو الشكوى هيي لعدم توفر طابع المختار مش الرسم ولا النص وهيدي مسؤولية وزارة المالية والحكومة توفير الطابع مش المادة لي ما بدها تعديل على العكس بدها تنفيذ يعني توفير الطابع!

اما بموضوع "معركة العلمين" للبلديات فالمشكلة يا "صاحب المشورة العلية" ، فوضى سقوف الرسوم بين بلدية وأخرى وضرورة الالتزام بسقف رأفة بالمواطن مش الغاء الرسوم البلدية.

وأكيد رح يكون في سقف لسوء حظك لانو التعليق حتى إذا تحول إلى ردّ بالمجلس الدستوري، لن يكون على حساب المضمون انما الشكل.

وأرفق كنعان ما كتبه بصورة المقال الموجودة اعلاه.