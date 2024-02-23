التيار الوطني الحرّ صوت صارخ ضد مغتصبي السلطة!

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جان بو شعيا -

منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، بدأت مرحلة جديدة أعادت إحياء القضية الفلسطينية وبدأ الحديث عن تغيير وجه المنطقة تغييرًا جذريًا، وقد أنهى هذا الحدث البحث الجدّي لإيجاد مخرج لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، فأضحى هذا الاستحقاق مرهونًا بنتائج حرب غزّة وما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة.

بديهيّ أن يقف اللبنانيون إلى جانب إخوتهم في غزّة ويتضامنون مع شعبها العزّل إزاء الوحشية الإسرائيلية، ولكن من البديهي أيضًا ألا يتحوّل لبنان إلى منصّة للمشاركة في حرب لا شأن له بها، فيدفع أثمانًا باهظة كما لو أنّه لا تكفيه المشاكل الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تُثقل كاهل أبنائه الذين يسعون ليل نهار لاكتساب لقمة عيش كريمة لهم ولأولادهم.

في ظلّ هذه الأوضاع، راحت المقاومة تدافع بجرأة وحكمة عن لبنان وتدفع من دماء خيرة شبابها في حين أنّ رئيس الحكومة غير الشرعية استغلّ الواقع وراح يمعن في ضرب الدستور عبر الدعوة إلى جلسات حكومية ببنود عادية وغير ضرورية كما لو كان رئيس الجمهورية موجودًا، وعبر إصدار المراسيم وتوقيعها منفردًا وكأنّه الرئيس الفعلي للبلاد، وعبر التمديد للقادة الأمنيين غير آبه بأصحاب الحقّ من الضباط البواسل، وعبر تعيين رئيس للأركان دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الوزير المختصّ، وعبر صرف مكافآت لموظّفين في القطاع العام، وعبر ردّ قوانين أُقرّت في المجلس النيابي، وعبر تعيين موظّفين من طائفة واحدة ضاربًا بعرض الحائط الشراكة التي قام عليها لبنان والتي نصّ عليها دستوره، وغيرها العديد من المخالفات المعلنة وغير المعلنة.

مَن يعرف الميقاتي يدرك خلفية تصرّفاته الطائفية ومجازره بحقّ الدستور، واعتباره الشعب اللبناني أداةً لتراكم ثروته وتحقيق مصالحه الخاصّة وتنفيذ أجندات مشغّليه، ولكن ما يبدو مستغرَبًا هو الغطاء الذي يؤمَّن له لتنفيذ غاياته من رئيس لمجلس يمثّل الشعب المنكَّل به، أو من مرشَّح لرئاسة مستباحة، أو من مقاومة هدفها الدفاع عن لبنان واللبنانيين، أو من ذمّيين ينفّذون ما يأمرهم به أسيادهم السفراء خوفًا على خسارة مبالغ تأتيهم لتغطية مصاريفهم الشهرية، أو من إعلام مأجور جنّد كلّ طاقاته البشرية وسخّر كلّ طاقاته التقنية للدفاع عن المنظومة، علّة وجوده أو بقائه، لتجريم الصالح وتبرئة الطالح. إنّها حقًّا عصفورية في بلد تحوّل إلى مزرعة وانتفت منه كلّ صفات الدولة.

في هذا الجو المظلم يبقى "الصوت الصارخ في البرية"، صوت التيار الوطني الحرّ الذي لا يترك مناسبة إلّا وينبّه من خطورة هذه التجاوزات، ويرفع البطاقة الحمراء في وجه مغتصبي السلطة بهدف وقف النزف في الدولة وفرملة الإمعان بضرب الدستور والميثاق، واستعادة التوازن والشراكة حسب الأعراف التي أعطت لبنان ميزته وهويته. فالإطلالة التلفزيونية الأخيرة للرئيس المؤسّس فخامة العماد ميشال عون وضعت النقاط على الحروف، وقد استتبعها رئيس التيار الوطني الحرّ بمؤتمر صحفي أوضح فيه علانية موقف التيار من كلّ الأمور الميدانية في الجنوب المقاوم وغزّة الجريحة متضامنًا مع أهلها، مثنيًا على جرأة المقاومة وحكمة سيّدها مثمّنًا تضحياتها، رافضًا توسيع الحرب إلى لبنان، محتفظًا بحقّ الدفاع عن النفس، كما أعلن موقف التيار إزاء التنكيل بالدستور داعيًا النواب إلى الإمضاء على العريضة لتقديم شكوى أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء ضدّ كلّ مَن خالف الدستور.