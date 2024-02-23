حصيلة ضحايا الغارة الصهيونية على كفر رمان

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الأنباء الكويتية: ميدانيا، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح، أمس، تلة الحمامص جنوبي لبنان، وحلق الطيران المعادي على علو منخفض فوق كسروان وجبيل، واستهدف القصف من دبابة ميركافا متمركزة بموقع الضهيرة بلدة الجبين وقد اصيبت مزرعة للابقار بالوازني بالقصف.

وتحدثت مصادر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين بغارة إسرائيلية على شقة سكنية في كفر رمان المحاذية للنبطية.

وفي المقابل، تحدث الإعلام الإسرائيلي عن اصابة منزل في «كفار يوفال» في الشمال بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان لحقت به أضرار كبيرة. وأصاب صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان منزلا في «كريات شمونة» من دون انطلاق صفارات الإنذار.