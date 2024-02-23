أسرار الصحف ليوم الجمعة 23 شباط 2024

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البناء: خفايا وكواليس



خفايا

قالت مصادر فلسطينية إنه إذا لم تقم مصر بتأمين طريق وصول المساعدات عن طريق معبر رفح بصورة تؤمن وقف عمليّات الموت من الجوع والبرد والمرض، فإن تدفق النازحين عبر الحدود سوف يبدأ نحو مصر رغم كل الضغوط لمنع التهجير. وقالت إن على مصر في هذه اللحظة الاختيار بين مواجهة احتمال انهيار الجدران بين غزة والأراضي المصرية أو إغضاب «إسرائيل» بفتح طريق المساعدات دون التنسيق مع الاحتلال.

كواليس

قال مصدر أمني إن ضربات مؤلمة ونوعية وجّهها حزب الله وتلقتها قوات الاحتلال ومنشآتها العسكرية الحيوية في الجليل والجولان بما فيها معسكرات تدريب وتأهيل ألوية النخبة التي تمّ سحبها من غزة استخدمت خلالها أسلحة صاروخيّة جديدة عالية الدقة وذات رؤوس متفجّرة كبيرة وأدّت الى سقوط أعداد من القتلى والجرحى بما يؤشر إلى نوعيّة جولة التصعيد المقبلة، خصوصاً أن مستوطنات ومنشآت اقتصادية قد استهدفتها صواريخ شديدة الدقة والتفجير.



اللواء: أسرار

غمز

بدأت سوبر ماركات كبيرة إعداد العدَّة لأزمات اقتصادية وغذائية، مرجحة خلال شهر رمضان المبارك.



همس

نُقلت معلومات لجهات لبنانية، بعيد 8 ت1 الماضي، بأن عدواناً كان قيد التحضير له في منطقة جنوبي الليطاني.



نداء الوطن: خفايا

يقال إنّ مرجعاً بارزاً أبلغ دول مجموعة الخمس أنّ المطلوب رئيس مقبول أولاً على المستوى اللبناني، ومن ثم على المستوى المسيحي، وثالثاً على المستوى العربي لجذب الاستثمارات وعلى المستوى الدولي لفك العزلة.

تعرّض وزير في وزارة سيادية للوم شديد من مرجعيته السياسية على خلفية قرارات اتخذها تتعلق بحوافز للقطاع العام.

تحاول جهات في وزارة التربية لملمة فضيحة تتعلق بدفع بدلات بالدولار من جانب منظمة دولية، لأسماء وهمية أو لا يتقاضاها أصحابها الحقيقيون.