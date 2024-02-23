عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 شباط 2024

الأخبار: «باريس 2»: واشنطن تستعجل الاتفاق
دمشق تحتجّ لدى بيروت: «الأبراج البريطانية» تهديد لأمننا القومي
نداء الوطن: كفررمان بعد النبطية وسقوط قتيلَين و3 جرحى في غارة إسرائيلية
"حزب الله" يمتدح أداء ميقاتي ووفد الكونغرس: إسرائيل لا تُخادع
البناء: جولة مفاوضات تبدأ اليوم في باريس ومعلومات عن احتمال التوصل الى اتفاق / اليمن يستهدف السفن العسكرية الأميركية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة / المقاومة تضرب معسكرات إسرائيلية في الجليل والجولان بصواريخ ثقيلة دقيقة
الجمهورية: جمود إنتظارًا لغزة والجنوب
الدولة مشلولة وإيراداتها في دائرة الخطر
اللواء: خيارات الحكومة مصرفياً ومالياً بين غضب الإدارة وحراك الشارع
حزب الله ينوِّه بالأداء الرسمي جنوباً.. والضربات الموجعة تشتد في الميدان
النهار: ردود نمطية على الفرنسيين وانتظار "هدنة رمضان"
l'orient le jour: Le tandem chiite met le CPL face à ses contradictions