عناوين الصحف ليوم الجمعة 23 شباط 2024

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الأخبار: «باريس 2»: واشنطن تستعجل الاتفاق

دمشق تحتجّ لدى بيروت: «الأبراج البريطانية» تهديد لأمننا القومي



نداء الوطن: كفررمان بعد النبطية وسقوط قتيلَين و3 جرحى في غارة إسرائيلية

"حزب الله" يمتدح أداء ميقاتي ووفد الكونغرس: إسرائيل لا تُخادع



البناء: جولة مفاوضات تبدأ اليوم في باريس ومعلومات عن احتمال التوصل الى اتفاق / اليمن يستهدف السفن العسكرية الأميركية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة / المقاومة تضرب معسكرات إسرائيلية في الجليل والجولان بصواريخ ثقيلة دقيقة





الجمهورية: جمود إنتظارًا لغزة والجنوب

الدولة مشلولة وإيراداتها في دائرة الخطر

اللواء: خيارات الحكومة مصرفياً ومالياً بين غضب الإدارة وحراك الشارع

حزب الله ينوِّه بالأداء الرسمي جنوباً.. والضربات الموجعة تشتد في الميدان

النهار: ردود نمطية على الفرنسيين وانتظار "هدنة رمضان"



l'orient le jour: Le tandem chiite met le CPL face à ses contradictions