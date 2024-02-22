“سنلغي البريفيه”… هذا ما أعلنه الحلبي عن الامتحانات الرسمية لطلاب الجنوب

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قال وزير التربية عباس الحلبي في حديث تلفزيوني إن 10 الاف تلميذ في لبنان بين التعليم الرسمي والخاص يعانون من مشكلة التعليم بسبب الحرب الدائرة في الجنوب، مؤكدا ان كل هواجس الطلاب في الجنوب ستؤخذ بعين الاعتبار وسنعتمد نموذج خاص للامتحانات الرسمية ولن نحرمهم من فرصتهم هذه ولن نجعلهم يخسرون سنتهم الدراسية

وأعلن انه “سنلغي البريفيه لهذا العام وسيتم اخضاع التلاميذ الى امتحان موحّد تجريه المدارس لقياس قدرة التحصيل ومستوى التحصيل لكل تلميذ لترفيعه وسنعتمد نموذجاً خاصاً للامتحانات الرسمية لطلاب الجنوب”.

ووعد الطلاب بأن المناهج ستتغييّر وستتطوّر وسيصبح التعليم في لبنان محدثًا وعصرياً.