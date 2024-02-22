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القمامة ستملأ مخيمات لبنان في آذار!

22
FEBRUARY
2024
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

كل الاحتمالات واردة.

عبارةٌ تكادُ تكون الردَّ الواقعيَ الوحيد على السؤال حول ما يحملُه المستقبل للرئاسة والجنوب وغزة.

فعلى المستوى الرئاسي اللبناني، التمترس على حاله، مع احتمال خرق وحيد، عبر المبادرة التي أطلقها التيار الوطني الحر، والتواصل القائم بين ميرنا الشالوحي وعين التينة، علماً أن النائب جورج عطالله كشف اليوم عبر الأوتيفي عن تواصل في اتجاه آخر حصل قبل أيام قليلة بين التيار وحزب القوات اللبنانية.

وفي الموازاة، المجازر الاسرائيلية باتت خبراً يومياً في جنوب لبنان، وآخرُها كفررمان. اما دور الموفدين الدوليين، فيقتصر على نقل المطالب الاسرائيلية، التي يقابلها لبنان بمطالب سيادية تشمل النقاط العالقة ومزارع شبعا، ووجوب وقف كل الانتهاكات.

أما في القطاع الشهيد، فالإبادة على مدار الساعة، بوتيرة أعنف يوماً بعد يوم. أعداد الشهداء والضحايا والجرحى تتصاعد، والدمارُ مَهول، فيما العجزُ العربي اكيد، والتنديد الدولي شكلي. اما الحلول السياسية الممكنة، ومنها الدولتان، فترفضها إسرائيل بلا خجل، وآخر الأدلة، تأييد الكنيست أمس موقف بنيامين نتنياهو المُمانع للاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد.

وفي إطار تداعيات الحرب على غزة، صرخة أطلقتها من بيروت اليوم مديرة مكتب الأنروا في لبنان دوروثي كلاوس، كاشفة أن الوكالة ليس لديها خطة بديلة لما بعد آذار المقبل في حال تمسك الدول المانحة، بوقف التمويل. وتمنت كلاوس أن يعيد أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة النظر في تجميد التمويل، حتى تستمر الخدمات بدون انقطاع. وذكَّرت كلاوس أن الأونروا تقوم بدورها في اثني عشر مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتوفر خدمات تبدأ بالرعاية الصحية والتعليم ولا تنتهي جمع القُمامة. وأعلنت مديرة الأونروا بكل صراحة أنه إذا نضَب التمويل، ستمتلئ شوارع المخيمات الفلسطينية في كل لبنان بالقمامة في مدة زمنية لا تتخطى اليومين.

 

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