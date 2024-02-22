هكذا نعت نقابة الممثلين عملاق المسرح اللبناني أنطوان ملتقى

A + A -

غيّب الموت، مساء أمس الأربعاء، الفنان والمخرج المسرحي اللبناني أنطوان ملتقى، عن عمر يناهز ٩١ عاماً.

ونعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان الفنان الراحل، حيث كتب نقيب الممثلين في لبنان نعمة بدوي منشوراً جاء فيه: “أنطوان ملتقى… لتكون نفسك في السماء… استاذ، معلم، مبدع ومدرسة خرّجت الكثير من النجوم المبدعين في المسرح اللبناني. دعامة وهامة كبيرة في المسرح اللبناني انطفأت. لكنه سيبقى خالداً بأعماله وبطلابه”.

وأضاف: “نقابة الممثلين في لبنان تنعي الراحل وتتقدم من عائلته ومن طلابه ومن محبينه ومن المسرحيين العرب بأحرّ التعازي”.



وُلد أنطوان ملتقى في ٩ حزيران ١٩٣٣، في بلدة وادي شحرور اللبنانية، وهو متأهِّل من الفنانة لطيفة شمعون وله منها ابن وحيد يدعى (زاد).

لقّب ملتقى بعملاق المسرح اللبناني، حيث أسس مع زوجته قسم التمثيل في الجامعة اللبنانية عام ١٩٦٩.

وهو أحد كبار أساتذة كلية الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية، حيث أشرف على تعليم وتدريب أهم الممثلين والمسرحيين العرب واللبنانيين.

في العام ١٩٧٣ أطلّ ملتقى على المسرح للمرة الأولى بدور مُزارعٍ صغيرٍ.

أما أولى المسرحيات التي أخرجها وشارك في التمثيل فيها، كانت مسرحية “الزّير” لفولتير، في العام ١٩٥٠.

لطالما عشق الفنان الراحل المسرح حيث قام بإخراج وتمثيل مسرحية “ماكبث” لشكسبير أثناء دراسته في الجامعة.

بدء العمل في التلفزيون عام 1959. قدّم العديد من الأعمال المسرحية القيّمة مثل: “ضاعت الطاسة”، “سمسم”، “الأزميل”، وغيرها.

أشهر أدواره التلفزيونية الشخصية التي لعبها في مسلسل “١٠ عبيد زغار” كما شارك في بطولة مسلسل “غدي”، “وينن” وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة والمحفورة في ذاكرة اللبنانيين.