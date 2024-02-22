لمدة 24 ساعة فقط.. منخفض جويّ قادم!

A + A -

يسيطر طقس مستقر كليًّا على لبنان، اليوم ولأيّام عديدة، مع ارتفاع في درجات الحرارة, ومن المتوقع أن يتعرّض لبنان لمنخفض جويّ الثلاثاء المقبل، يؤدّي إلى طقس غير مستقر لمدة 24 ساعة فقط.

ويعود الاستقرار لغاية مطلع شهر آذار المقبل.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: الحرارة تتراوح على الشكل التالي: 11 و 19 درجة ساحلًا وبين 2 و 14 بقاعًا وبين 5 و 13 على الـ1000 متر, الجوّ: قليل السحب, الرياح: شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40كم/س, الرطوبة السطحية ساحلًا: بين 40 و 80 ??, الضغط الجويّ السطحيّ: 1020 hpa, الرؤية: جيدة, حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه 20 درجة.

الجمعة: غائم جزئيًا بسحب عالية والحرارة تتراوح على الشكل التالي: 11 و 20 درجة ساحلًا وبين 2 و 15 بقاعًا وبين 5 و 14 على الـ1000، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40كم/س

السبت: غائم بسحب عالية ومتوسطة والحرارة تتراوح على الشكل التالي: 11 و 20 درجة ساحلًا وبين 2 و 15 بقاعًا وبين 5 و 14 على الـ1000، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40كم/س