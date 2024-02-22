living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصدر إيراني نفى وجود أي شخصية إيرانية أو لبنانية وأكد إخلاء جميع الشقق في دمشق

22
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الوطن السورية: مجدداً امتدت يد العدوان الإسرائيلي إلى قلب العاصمة دمشق، مستهدفة المباني السكنية والأحياء الآمنة، وشنت صباح أمس غارة على دمشق استهدفت خلالها مبنى سكنياً في حي كفرسوسة بدمشق، وأسفر عن استشهاد مدنيين اثنين.

 

مصدر عسكري سوري كشف بعضاً من تفاصيله مشيراً في بيان له إلى أنه «نحو الساعة 9:40 من صباح (أمس) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً أحد المباني السكنية في حي كفرسوسة بدمشق»،

 

وأضاف المصدر: «إن العدوان أسفر عن استشهاد مدنيين اثنين وإصابة آخر بجروح، وإلحاق أضرار مادية بالمبنى المستهدف وبعض الأبنية المجاورة».

 

في الغضون أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه لم يتم استهداف أي مدني أو مستشار عسكري إيراني في العدوان الإسرائيلي على المبنى السكني في دمشق.

 

ونقلت هذه الوسائل عن مصادر وصفتها بالخاصة تأكيدها بأنه لا يوجد أي شخصية إيرانية أو لبنانية في المبنى المذكور خلافاً لما أشاعه «المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض» من معلومات مغلوطة، ورواية كاذبة بأن العملية أدّت إلى اغتيال شخصية إيرانية.

 

وذكرت المصادر أن جميع الشقق التي كان يشغلها المستشارون الإيرانيون في دمشق قد أُخليت بالكامل، وقد غادرت جميع عائلات المستشارين إلى إيران، وأضاف المصدر: إن هذا الإجراء قد اتُخذ في سياق الحفاظ على حياة المدنيين السوريين من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تستهدف الوجود الإيراني الداعم لسورية ولمحور المقاومة.

الوطن السورية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   