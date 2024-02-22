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الإمارات تدعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي في سورية

22
FEBRUARY
2024
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الوطن السورية: حضر الوضع في سورية خلال المباحثات التي أجراها المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون في الإمارات الثلاثاء الماضي.

 

وذكرت وكالة «وام» أن اللقاء تناول الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في سبيل التوصل إلى حل سياسي للأزمة بما يضمن إنهاء المعاناة الإنسانية الناتجة عنها ويعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

وأكد قرقاش دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الملف، مشدداً على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للخروج بتسوية تحافظ على استقرار سورية ووحدتها وأمنها وتعيدها إلى مكانتها الطبيعية في محيطها الإقليمي.

 

وأشار إلى أنه في ظل الظروف والتعقيدات التي تمر بها المنطقة لابُد من مواصلة العمل وتكثيف الجهود من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي في سورية وتضافر الجهود كافة للخروج بحلول وآليات واقعية تضمن الخروج من حالة عدم الاستقرار، وتهيئة الظروف نحو إعادة الإعمار والتنمية بما يحقق مصلحة الشعب السوري.

 

ووضع المبعوث الأممي المسؤول الإماراتي في صورة آخر المستجدات والجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة لحل الأزمة السورية.

الوطن السورية
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