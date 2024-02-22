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عناوين الصحف ليوم الخميس 22 شباط 2024

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الأخبار: شمال غزة: إسرائيل في المربع صفر

انزعاج أميركي وأوروبي أرجأ المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش: إحباط مساعي باريس للاستثمار

 

 

 

 

نداء الوطن: "الخُماسية" متمسّكة بـ"الخيار الثالث" وبري متفائل بمرونة "الحزب"

 

 

 

 


اللواء: خلافات أميركية - فرنسية تطيح بمؤتمر دعم الجيش في باريس
وزارة الطاقة تكذِّب المزاعم الإسرائيلية .. والثنائي يطالب باسيل بمراجعة الموقف من فرنجية

 

 

 



البناء: واشنطن محبطة من هجمات البحر الأحمر ومتفائلة بفرص التوصل لاتفاق في غزة / نتنياهو يصب الماء البارد على رؤوس العرب بإقرار قانون ضد قيام دولة فلسطينية / انفجار ضخم في طبريا والمستوطنات تحت النار وشهيدتان في غارات المنصوري /

 

 

 

 

النهار: "إسرائيل" توسّع بنك الأهداف المدنيّة في لبنان

 

 

 

 


الجمهورية: كثافة الإعتداءات تنذر بسيناريوهات
الحرب ليست حتمية

 

 



l'orient le jour: Quand l’accord de Mar Mikhaël rend l’âme « sur la route de Jérusalem »

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