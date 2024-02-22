عناوين الصحف ليوم الخميس 22 شباط 2024

A + A -

الأخبار: شمال غزة: إسرائيل في المربع صفر

انزعاج أميركي وأوروبي أرجأ المؤتمر الفرنسي لدعم الجيش: إحباط مساعي باريس للاستثمار





نداء الوطن: "الخُماسية" متمسّكة بـ"الخيار الثالث" وبري متفائل بمرونة "الحزب"



اللواء: خلافات أميركية - فرنسية تطيح بمؤتمر دعم الجيش في باريس

وزارة الطاقة تكذِّب المزاعم الإسرائيلية .. والثنائي يطالب باسيل بمراجعة الموقف من فرنجية





البناء: واشنطن محبطة من هجمات البحر الأحمر ومتفائلة بفرص التوصل لاتفاق في غزة / نتنياهو يصب الماء البارد على رؤوس العرب بإقرار قانون ضد قيام دولة فلسطينية / انفجار ضخم في طبريا والمستوطنات تحت النار وشهيدتان في غارات المنصوري /

النهار: "إسرائيل" توسّع بنك الأهداف المدنيّة في لبنان



الجمهورية: كثافة الإعتداءات تنذر بسيناريوهات

الحرب ليست حتمية





l'orient le jour: Quand l’accord de Mar Mikhaël rend l’âme « sur la route de Jérusalem »