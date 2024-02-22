"الثنائي" مصرٌّ على التمسك بترشيح فرنجية

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

ماذا عن المسعى الخماسي وما ينقل عن مبادرة لانتخاب رئيس قبل عيد الفطر؟



رد قيادي في الثنائي الشيعي: لم يصلنا او يصل الى اي طرف لبناني مبادرة مكتملة الاوصاف، نحن نعيش في دوامة هذا الكلام منذ مدة، في حين ان كل الوقائع تشير الى عدم وجود اي مقدمات لانتخاب رئيس للجمهورية في الوقت الراهن عند اللجنة الخماسية او عند الاطراف اللبنانية.

وتساءل القيادي حول ما يتردد عن اتجاه النائب جبران باسيل للموافقة على الحوار: ما هو مصير الحوار اذا بقي باسيل مصراً على موقفه برفض سليمان فرنجية فيما الثنائي مصرٌّ على التمسك به»؟.