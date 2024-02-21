مراسل المنار : 13 هجومًا لحزب الله اليوم

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كتب مراسل المنار الاعلامي علي شعيب عبر صفحته:

13 هجومًا شنه حزب الله اليوم ضد مواقع وتجمعات قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة : - افين مناحم / القطاع الغربي - مستعمرة شوميرا / القطاع الغربي - مستعمرة أفيفيم - مرتان / استهداف مباني - موقع المرج العسكري - هونين - موقع "رويسات العلم" - مرتان /تلال كفرشوبا - ثكنة زبدين / مزارع شبعا - ثكنة زرعيت - طربيخا / القطاع الغربي - مستعمرة "المطلة" - مرتان / مباني - مستعمرة ميتسوفا - مباني / القطاع الغربي - موقع "حدب يارين" - بركان/ القطاع الغربي