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وفاة إعلامي كبير!

21
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2024
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توفي عصر اليوم الإعلامي الكبير كميل منسى بعد صراع مع المرض

وكان منسى قد اختار الإعلام مسرحاً لنشاطه منذ البداية، فكان مدير الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان من عام 1960 وحتى عام 1971، ومن عام 1960 وحتى 1964 كان مراسل الراديو والتلفزيون الفرنسي في الشرق الأوسط من 1960 وحتى 1964.

 

وقد تعددت خبراته في السنوات اللاحقة فراسل إذاعة مونتي كارلو، وتولى إدارة شركة ميديا برس التي كانت مسؤولة عن إعلانات “النهار” والـ”لوريان لوجور” في سنوات 1971-1973

 

وترأس المنظمة الدولية للاعلان فرع بيروت ما بين 1980-1983، ودرس لسنوات في كليتي الاعلام وادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية 70-76 وكان رئيس مجلس ادارة ومدير عام دار الاوريان لوجور للنشر على مدى 22 عامًا منذ عام 1981، كما كان المدير الاداري لجريدة الـ”لوريان لوجور” ما بين 1973 و2003.

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