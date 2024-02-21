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هل تنجح محاولة باسيل مع بري؟

21
FEBRUARY
2024
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مقدمة نشرة الـOTV:

لولا بعض التفاصيل، تكاد العناوين على الساحة اللبنانية تكرر نفسها منذ 7 تشرين الاول 2023.
فحول تطورات غزة، تضامن كامل مع الشعب الفلسطيني وحقِّه في الدفاع عن أرضه وحريته وفي إقامة دولة مستقلة. أما الخلاف فحول مدى الأهداف، أي هل تقتصر على حل الدولتين مثلاً، أم تبقى مفتوحة مع العدو إلى أجَلٍ غير مسمى.
اما في شأن الجنوب، فجميع اللبنانيين يرفضون الاعتداءات الاسرائيلية، ويطالبون بوقفها، وغالبية أساسية منهم تؤيد المقاومة العسكرية لصدِّها. غير أنَّ مبدأ توحيد الساحات ليس موضع تفاهم، تماماً كما أن ربط كل الملفات اللبنانية السياسة وغير السياسية بمسار الأحداث في غزة، غير مقبول ولا مفهوم من كثير من اللبنانيين.
يبقى اخيراً، الملف الرئاسي، وإعادة إحياء مؤسسات الدولة التي دخلت في موت سريري منذ الفراغ الرئاسي، وبفعل نهج قضم الحقوق الميثاقية للمكونات، المعتمد من رئيس حكومة تصريف الاعمال، وسائر القوى السياسية المؤيدة لارتكاباته، والمستفيدة من دوره. وفي النقطة الرئاسية تحديداً، تترقب الاوساط الشعبية والسياسية تحرك التيار الوطني الحر للحث على تشاور محدد التوقيت، يمهد لجلسة انتخاب مفتوحة حتى انتخاب رئيس. فهل تتجاوب القوى السياسية هذه المرة، أم تخلي الساحة من جديد لتحركات الموفدين والسفراء، الذين يبدو ان اجتماعهم أمس في قصر الصنوبر لم ينتج عنه اي جديد.

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