living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

شو الوضع؟ بين توسيع الحرب وفرص الحل الرئاسي شعرة المتغيّرات... والشراكة الوطنية هي الخط الأحمر!

21
FEBRUARY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

التحولات الكبرى على إيقاع الحرب في فلسطين، هي التي سترسُم صورة المرحلة المقبلة إقليمياً، ومصير شعب يُقتَلع في كل يوم من أرضه. أما في لبنان، فكلُّ تسويات الإقليم والعالم، تبقى عصيةً على إخضاع أيِّ قوة أو مكونٍ لبناني، يواجه سياسة الفرض والإقصاء والتهميش.

في العوامل الداخلية الإسرائيلية، كل الدوافع لتوسيع الحرب على لبنان، والتي تدمّر الحجر والبشر. الإنتخابات الأميركية هي عاملٌ إضافي لزيادة البلبلة والمخاطر. المشهد لا يزال ضبابياً، في ظل عدم اتضاح المشهد الكامل للميدان بعد. أما الضوابط، فإلى جانب مقومات الردع في المقاومة العسكرية، فإن التزام مصلحة لبنان العليا والوحيدة هي الركيزة الأساس في مقاربة كل ما يتصل بهذه الحرب، بعيداً من المزايدات، ومن أيّ سوء تقدير للوضع ومصلحة لبنان.

 

وفي المعضلة الوطنية المتصلة بضرب الشراكة كخطٍ أحمر، والإستقواء بدلاً من التفاهم، ومحاولة الفرض بدلاً من الحوار المتساوي، فإن الفرص توازي هذه التهديدات والمخاطر. ذلك أن التقلبات والمتغيّرات يمكن أن ترسم في أي لحظة، رئيساً للجمهورية، خاصة في ظل تقلب الأسماء المرشحة وتحديداً تلك البعيدة عن التمحور. وشرط الوصول إلى الحل، يبقى بابه الوحيد ما طرحه التيار الوطني الحر في كل يوم وكل ساعة، لجهة التفاهم على خارطة طريق إصلاحية، والتحاور بدلاً من أوهام الفرض، أو السعي لكسر حزب الله من جهة ثانية.

 

هذا هو الحل الوحيد ولا شيء غيره. ذلك أن كل أوهام الإستقواء، والتعاطي من منطلق فرض مرشح معين، تسقط عند ركائز الذاتية والحفاظ على الدور والوجود. ومن لم يتلقط إشارة الرئيس عون ذات الأبعاد الإستراتيجية، ورسائل النائب جبران باسيل المتمسكة بمواجهة جرائم المنظومة، يمكن أن يُدرك إلى أي حد يمكن أن تذهب شريحة واسعة، اعتادت إسقاط كل مخططات الإخضاع والهيمنة، ولن يعجزها مواجهة تكرار تلك المحاولات...

والأيام لناظرها قريبة!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   