"بصواريخ الكاتيوشا"... المقاومة تستهدف ‏مستعمرة متسوفا لأول مرة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:05 من عصر يوم الاربعاء 21-02-2024 تموضعاً عسكرياً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واوقعوا من فيه بين قتيل وجريح.
كما استهدفت المقاومة رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصاً الاعتداء على المدنيين في مجدل زون استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:22 من مساء يوم الأربعاء 21-02-2024 مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا.