"بصواريخ الكاتيوشا"... المقاومة تستهدف ‏مستعمرة متسوفا لأول مرة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:05 من عصر يوم الاربعاء 21-02-2024 تموضعاً ‏عسكرياً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واوقعوا من فيه بين قتيل ‏وجريح.

كما استهدفت المقاومة رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وخصوصاً الاعتداء على المدنيين في مجدل ‏زون استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:22 من مساء يوم الأربعاء 21-02-‌‏2024 ‏مستعمرة متسوفا بصواريخ الكاتيوشا.‏