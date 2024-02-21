"هذه التغريدة لم تصدر عني"... الان عون يوضح: إشراك الدولة لا يلغي إشراك ومحاسبة الآخرين من مسؤولياتهم

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كتب النائب الان عون عبر حسابه على منصة "اكس":

قلناها ونكرّرها مسؤولية الفجوة المالية مشتركة بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وعلى كل فريق أن يتحمّل جزء من مسؤوليته ضمن حلّ مشكلة الودائع. كل من ينتقد إشراك الدولة في جزء من المسؤولية ينظّر لشطب الودائع لإنه يعلم أن فجوة بهذا الحجم لا يمكن أن تعالج الا بمشاركة الدولة بمسؤوليتها

وأضاف الى ان هذه التغريدة لم تصدر عني بل وصلتني صباحاً من أحد المودعين واستعمالها زوراً كأنها صادرة عني هو لسوء النية. علماً أنني موافق على المبدأ

مشددا أن إشراك الدولة لا يلغي إشراك ومحاسبة الآخرين من مسؤولياتهم بل هو تحديداً لإعطاء اكبر فرصة ممكنة لتعويض الودائع المحقّة والشرعية.