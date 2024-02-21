"الاضراب" يعصف بالوزارات... ما الذي يحصل؟

A + A -

اجتمعت لجنة العاملين في وزارة الاعلام، بعد لقائها مع وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري والمدير العام للوزارة الدكتور حسان فلحه، وأصدرت البيان الآتي:

"احتجاجا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز موظفي وزارة المال ورئاستي الجمهورية والحكومة والهيئات الرقابية دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية بموجب قرض وافق عليه مجلس الوزراء في نيسان 2023، وبما أن وزارة الاعلام بمديرياتها كافة، "الوكالة الوطنية للاعلام"، ومصلحة الديوان و"إذاعة لبنان" ومديرية الدراسات والمنشورات لم تنقطع عن العمل في أعتى الظروف المعيشية والصحية والأمنية، ولا يزال العاملون فيها يزاولون أعمالهم سبعة أيام في الأسبوع، ومنهم المراسلون الذين ينقلون أخبار اعتداءات العدو الاسرائيلي على الجنوب والمناطق المستهدفة منذ بدء الحرب، ليل نهار، وشعورا من العاملين في هذه الوزارة بالغبن والتمييز، بعدما حرموا ما حصل عليه زملاء لهم في إدارات أخرى، علما أن وزارة الإعلام لم تتوان يوما عن القيام بواجباتها، قرر العاملون:

أولا- الإضراب والتوقف عن العمل في كل وحدات وزارة الاعلام ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر "الوكالة الوطنية للاعلام" التي تبث نحو 300 خبر يوميا على كل الاراضي اللبنانية.

ثانيا - دعوة الحكومة الى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الادارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة.

ثالثا - المطالبة بالشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ القطاع العام من غائلة الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته".

كما أعلنت

أعلنت لجنة العاملين في وزارة الثقافة، في بيان، إعلان الإضراب والتوقف عن العمل ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصاف العاملين بـ"العطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها".

وفي بيان، لفتت اللجنة إلى أنّه "احتجاجا على إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام، ونحن مكوّن رئيسي منه، وبعدما انكشف أمر تمييز بعض موظفي الادارات العامة دون سواهم بتخصيصهم بمبالغ مالية للبعض منهم، وبما أن العاملين في وزارة الثقافة ما زالوا يتابعون حضورهم الى مكاتبهم في أصعب الظروف المعيشية والاجتماعية ، قرر العاملون: التضامن مع الزملاء العاملين في الادارة العامة والالتزام بقرارات رابطة موظفي الادارة العامة لجهة الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب واعلان الإضراب والتوقف عن العمل ابتداء من تاريخ نشر هذا البيان الى حين إنصافهم بالعطاءات التي استفادت منها ادارات أخرى لا تقل حيوية وعملا وتضحية عن سواها".

ودعت اللجنة "الحكومة الى تصحيح فوري للخطأ الفادح والفاضح في حق الادارة العامة برمتها، بما يضمن وحدة القطاع العام وينصف جميع العاملين فيه ويمكّنهم من العيش بكرامة"، مطالبة بـ"الشروع في وضع تصور شامل لحلول جذرية غير ترقيعية تنقذ موظفي اللقطاع العام وعائلاتهم من الفقر والجوع وتعيد اليه هيبته".

وشددت على دفع الرواتب على أساس الأجر الفعلي المكتسب بعد اضافة التعويضات الاستثنائية التي تعطى بشكل شهري مقطوع والذي يهدد الاستقرار الاجتماعي لهم.