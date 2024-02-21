"كيف يمكن لرئيس مجلس القضاء ان يتدخل في عمل النيابة العامة التمييزية"... القاضية عون: حقا ان القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر

A + A -

كتبت القاصية غادة عون عبر حسابه على منصة "اكس":

كيف يمكن لرئيس مجلس القضاء ان يتدخل في عمل النيابة العامة التمييزية ويكلف احدهم ترأس هذه النيابة التي هي فريق في الدعوى أمامه عندما يترأس المجلس العدلي مثلا وامام محاكم التمييز التي يرأسها حضرة الرئيس الاول . هذه النيابة العامة التي افرد لها القانون نصا خاصا

هي كيان مستقل عن قضاء الحكم .فكيف يمكن لرئيس،مجلس القضاء،تخطي صراحة نص المادة ٢٧ ق.ع.التي تحصر،صلاحياته في توزيع الغرف لدى محاكم التمييز.فيقوم بتعيين مدعي عام تمييز .حقا ان القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر