عدرا: ‏هكذا تطبق العدالة ويُنصف المودعون والمواطنون!

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كتب رئيس "الدولية للمعلومات" جواد عدرا عبر حسابه على منصة "اكس":

اولوا عملاء Madoff في المحكمة الذين حصلوا على ملايين الدولارات كأرباح من استثماراتهم الأصلية، الاحتفاظ بهذه الأرباح، وجادلوا من خلال محاميهم بأنهم تلقوا المدفوعات بحسن نية وأن وقتًا طويلاً قد مرّ للسماح باسترداد الأموال.

ومع ذلك، خلصت محكمة مكوّنة من ثلاثة قضاة إلى أنه لا يحق للمستثمرين الحصول على أرباح "وهمية" كانت في الواقع أموالًا مملوكة لعملاء آخرين.

وأشارت إلى أنه يُسمح لهؤلاء المستثمرين الأبرياء بالاحتفاظ برأس مال استثماراتهم.