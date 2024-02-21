فياض من مصر: لا مجال اليوم للاحتفال...!

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صدر عن وزارة الطاقة, اليوم الاربعاء, البيان الآتي: "شارك وزير الطاقة والمياه وليد فياض على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة 2024 كمتحدّث رئيسي في المحاضرة الاستراتيجية التي ضمّت اليه وزير النفط والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملّا ونائبة وزير الطاقة والبيئة اليوناني وأمين عام منتدى الغاز في شرق المتوسط وذلك تحت عنوان: تشكيل مستقبل عملي وواقعي لقطاع الطاقة".



حيث أجاب فيّاض على سؤال حول الانعكاسات الايجابية للانجازات الاخيرة في قطاع الطاقة اللبناني وأوضح ان "لا مجال اليوم للاحتفال باي انجاز في ظل حربٍ غير مسبوقة يرتكب الكيان الاسرائيلي من خلالها إبادةً جماعيةً بحق الشعب الفلسطيني ويعتدي فيها بشكلٍ يومي على لبنان".



وبالعودة الى ملف الطاقة في لبنان اوضح فياض ان "الاجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة والمياه عبر رفع الدعم عن المحروقات من جهة وعن تسعيرة بيع الكهرباء من جهة أخرى قد أثمرت إيجابيات كثيرة لعلّ أهمها: ترشيد الطلب على الطاقة الكهربائية كنتيجة لتغيّر السلوك في الاستهلاك, ⁠انخفاض نزف العملة الصعبة الى خارج البلاد بنتيجة تدني استيراد الفيول والمحروقات (حوالي الملياري دولار), ارتفاع الملاءة المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان, ⁠التوجّه نحو الطاقة المتجددة التي اصبحت تشكّل حوالي ٢٠٪؜ من الطاقة المنتجة في لبنان".



واضاف, "ان هذا الواقع الايجابي وتمكّن مؤسسة كهرباء لبنان من تمويل شراء الطاقة ذاتياً ادى الى تزايد إهتمام المستثمرين بتراخيص انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية التي كانت قد منحتها الحكومة في السنوات السابقة حيث استحوذت الشركة العالمية "CMA-CGM" على رخصتين من اصل احدى عشرة رخصة وهي ستبدأ قريباً بأعمال البناء".



على المستوى التشريعي اوضح فياض ان "اقرار قانون الطاقة المتجددة الموزعة قد شكّل قفزةً نوعيةً للقطاع في لبنان وسيؤدي الى تعزيز النهضة الحاصلة حالياً على صعيد الطاقة المتجددة. وتطرق الى صدور قانون إنشاء الصندوق السيادي مؤخراً بحيث اكتملت الأسس التشريعية لقطاع البترول في لبنان لمواكبة عملية الاستكشاف ودورة التراخيص الثالثة والبحث عن شركاء جدد بعد تعديل شروط التأهل بشكلٍ يسمح باستقطاب اكبر عدد من الشركات العالمية المهتمة".



هذا وكان فياض قد التقى وزير النفط العراقي المهندس حيان عبد الغني وجدد شكره للعراق على دعمه الدائم للبنان وتم البحث بعقد تزويد لبنان بالنفط الخام العراقي والسبل الآيلة الى وضعه قيد التنفيذ بالسرعة القصوى.



ثم التقى الوزير فياض برئيس شركة مصر للغاز مجدي جلال حيث تم البحث باعادة تفعيل عقد تزويد لبنان بالغاز الطبيعي وكان اتفاق على العمل المشترك لتذليل كافة العقبات التي تحول حالياً دون تنفيذه.