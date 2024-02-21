كنعان التقى وفداً من المخاتير وسيتقدّم باقتراح قانون لتعديل رسم الطابع المالي: “الناس مش مكسر عصا" ولوقف العمل بطابع المختار أو تأمينه في أول جلسة حكوميّة

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التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب رؤساء روابط المخاتير من عدد من المناطق اللبنانية والأقضية والمحافظات، وقد أبلغهم كنعان بالاتصالات التي قام بها مع عدد من المعنيين في ما يتعلّق برسم طابع المختار والتعهّد الذي حصل عليه من الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الموضوع في أول جلسة لمجلس الوزراء، لجهة إما توفير الطابع، أو وقف العمل به لحين توفر الطابع.

كذلك تطرق البحث الى مسألة رسم الطابع المالي، ووضع كنعان الوفد في صورة المراجعة التي يقوم بها في ضوء ما أقرّ في الهيئة العامة، والعمل على تعديل ذلك، لاسيما في ما يتعلّق بالمعاملات المتعلّقة بالأحوال الشخصية لتكون تحت السقف الذي طالبت به لجنة المال خلال مناقشة الموازنة، بما لا يتعدى مؤشّر التضخّم وألا تكون زيادات عشوائية، وأعلن كنعان أنه "سيتقدّم باقتراح قانون يحاكي الواقع ويعيد هذه الرسوم الى ما هو مقبول منطقياً ويأخذ في الاعتبار قدرة الناس على تحمّل الأعباء".

وقال كنعان: "الناس مش مكسر عصا" وصرخة المخاتير بمحلها، وكل هذه الاجراءات تؤدي لزيادة التعطيل الذي واجهناه من اليوم الأول بالموازنة من خلال زيادة الضرائب والرسوم، وبالتالي تشجيع الاقتصاد غير الشرعي، او خارج الموازنة من خلال إقفال الدوائر العقارية لأكثر من سنة وغيرها من مصالح ودوائر مالية للدولة".

اضاف "أدت هذه المواجهة على صعيد الموازنة الى الغاء ٤٤ مادة ضريبية وتعديل ٧٧ منها ورفد وزارة الداخلية بالاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية، وخارج الموازنة بصدور قرار عن مجلس الوزراء تاريخ ٢٩/١١/٢٠٢٣ بإعادة فتح الدوائر العقارية ورصد الإمكانيات البشرية والمادية (في الموازنة) لإنجاز هذا العمل، وبدأ التنفيذ لكن التراكم الهائل بالمعاملات المكدسة خلال فترة الإقفال يجري معالجته لفتح الباب من جديد للمعاملات الجديدة بأسرع وقت".