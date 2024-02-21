استشهاد مواطنة جراء القصف على بلدة مجدل زون وجرحى بينهم طفلة!

A + A -

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام", اليوم الاربعاء, عن "استشهاد المواطنة خديجة سلمان جراء الغارة على بلدة مجدل زون، اما ابنتها فإصابتها خطرة".



وكان قد ذكر مراسل قناة "المنار" علي شعيب، في وقت سابق من اليوم, في منشور على حسابه عبر منصّة "إكس": "الطيران الحربي الاسرائيلي شنّ غارة جوية بالصواريخ استهدفت "حي المشاع" بين بلدتي مجدل زون والمنصوري".



واضاف في منشور آخر, "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة جوية إستهدفت "حي جبلي" في مدينة الخيام".

ونقلت "الجزيرة" عن الدفاع المدني جنوبي لبنان وقالت إن "شهيدة و٤ جرحى بينهم طفلة إصابتها حرجة في غارة إسرائيلية على محيط بلدة المنصوري".