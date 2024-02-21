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وهاب: "ما أشطركم في الهروب من مواجهة العدو"!

21
FEBRUARY
2024
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس وقال: "لا نعرف من هو الإتحاد العالمي الإسلامي ليسمح لنفسه بفتوى ضد الإمارات العربية المتحدة. هل عدنا الى سياسة الفتاوى التي دمرت سوريا وليبيا والعراق؟ ما أسرعكم في الفتاوى عندما يتعلق الأمر بالدول العربية وما أشطركم في الهروب من مواجهة العدو."

وأضاف: "*أفتى الإتحاد العالمي الإسلامي بأن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة محاربة للإسلام والمسلمين نظراً لمشاركتها في إمداد العدو الصهيوني بالعدة والعتاد ومشاركة طيرانها الحربي في قصف غزة.. ودعا مشايخ وعلماء الإتحاد العالمي الإسلامي العقلاء والمصلحين في دولة الإمارات بالتصدي لقاداتهم ومناصحتهم وإيقافهم عن غيهم ووجوب الخروج عليهم إذا لم يتوقفوا عن محاربة الإسلام والمسلمين كون قيادة وأمراء الإمارات أعلنوا الكفر البواح.* *ودعا الإتحاد العالمي الإسلامي جميع دول الأمة العربية والإسلامية بمقاطعة البضائع الإماراتية في مشارق الأرض ومغاربها لتعلم أنها خرجت عن دائرة الإسلام والمسلمين.* *وكل من يقرأ هذا المنشور عليه واجب إرسالها لكل من يحب الله ورسوله والجهاد في سبيل الله.* *الكل مسؤول عن الجهاد.. والمقاطعة جزء من الجهاد ولا نامت أعين الجبناء.*"

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