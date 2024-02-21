بيان "هامّ" من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان

A + A -

أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، اليوم الأربعاء، في بيان، أنها "ستقوم بأعمال تأهيل خزان تجمع المياه في محطة الضخ الرئيسية في الناعمة وذلك بدءًا من ظهر اليوم الأربعاء 21/2/2024 لغاية ظهر الإثنين 26/2/2024، ما سيضطرها إلى إيقاف المحطة عن العمل".

وأضاف البيان، "بناء عليه، ستتقلص كمية المياه الواردة إلى خزانات تلة الخياط حيث سيبقى الاعتماد فقط خلال هذه الفترة على المياه الواردة من محطة الضبية".

واعتذرت المؤسسة من المشتركين عن "عدم تأمين المياه بصورة منتظمة خلال هذه الفترة المحددة"، داعية "من يتلقى المياه من خزان تلة الخياط إلى الترشيد في استخدامها إلى حين عودة الأمور إلى طبيعتها".