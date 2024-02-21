قصف إسرائيلي مستمر جنوباً

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أطلق الجيش الاسرائيلي, فجر اليوم الاربعاء، نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

وحلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وسط استمرار اطلاق القنابل المضيئة ليلا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق.

وكان الطيران الحربي أغار قبيل منتصف الليل، على بلدات مروحين والضهيرة وعيتا الشعب ويارون، وترافق ذلك مع قصف مدفعي متقطع على قرى راميا والناقورة وعلما الشعب، ما أدى الى اضرار جسيمة في المزروعات واشجار الزيتون والممتلكات.