الإمارات توزع 15 ألف سلة غذائية وألبسة في 7 محافظات سورية

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الوطن السورية: وزع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في سورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري وعدد من الجمعيات الخيرية 15 ألف سلة غذائية وألبسة وحليب للأطفال في سبع محافظات، وهي مقدمة من جمعية دار البر الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب وكالة «سانا» نفذ مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في سورية مبادرة إنسانية في عدد من المحافظات السورية، تضمنت توزيع 15 ألف سلة غذائية وألبسة وحليب للأطفال، مقدمة من جمعية دار البر الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في سياق مساعيها لدعم المتضررين من موجات البرد في فصل الشتاء.



وشملت المبادرة توزيع المساعدات الإنسانية في محافظات دمشق وريف دمشق واللاذقية والسويداء وحمص وحماة، إضافة إلى مدينة خان شيخون بالريف المحرر من محافظة إدلب.