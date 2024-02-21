عناوين الصحف ليوم الأربعاء 21 شباط 2024

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الأخبار: فتح الخطوط بين بري وباسيل: حوار حول الحوار

أميركا وحيدةً في العالم: لن نوقف الحرب

نداء الوطن: "مار مخايل" يسقط "على طريق غزة" "الخماسية" عازمة على إنجاز الاستحقاق



النهار: "أخيراً"... الاستدارة العونيّة ضدّ "وحدة الساحات"!



الجمهورية: هوكشتين يطمئن: الوضع تحت السيطرة

الخماسية إجتمعت ولا دخان أبيض



اللواء: نيران صديقة على وحدة الساحات.. ومخاوف فرنسية - مصرية من التصعيد

اشتباك نيابي - حكومي حول القانونَين.. والخماسية تتدارس خطوات المسار الرئاسي

l'orient le jour: Pour les banques libanaises, les dépôts « ne sont plus là », et c’est à l’État de les rendre