مساعي "الخماسية" تتكثف لإنتخاب واحد من ثلاثة؟

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الأنباء الكويتية: تتكثف المساعي التي تبذلها «المجموعة الخماسية»، المكونة من السعودية ومصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للتوصل إلى صيغة تنهي أزمة الملف الرئاسي وهي تراعي، عمليا، تفضيل اللبنانيين التوافق حول شخصية «الرئيس»، وكل ما أعلنته حتى الآن ذهابها باتجاه «الخيار الثالث»، مع تأكيدها، بعد تداول اعضائها بأسماء من تجد بهم سمة المرحلة، الحالية والمقبلة، أنها لا اسم مختارا لديها، تاركة الأمر للبنانيين، والمعروف أن الاختيار يقع على واحد من بين اثنين او ثلاثة، هم: قائد الجيش العماد جوزاف عون، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور.