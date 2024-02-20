الجنرال قال كلمته…

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في وقت يبدو أن التصعيد المتبادل على الحدود الجنوبية لا يزال مضبوطا على رغم توسيع العدو حدودَ اعتداءاتِه امس في اتجاه بلدة الغازية القريبة من عاصمة الجنوب صيدا، من الواضح أن آفاق الحلول السياسية مقفلة، من الجنوب الى غزة، حيث تواصل آلة القتل الاسرائيلية اجرامها وسط تنديد دولي شكلي، وتكرار لمعزوفة وجوب التوصل الى هدنة إنسانية تمهد لوقف اطلاق النار.



اما في الداخل اللبناني، فاحتلت مواقف الرئيس العماد ميشال عون أمس عبر ال أو.تي.في. صدارة المشهد السياسي اليوم، حيث وضع النقاط على الحروف بالنسبة الى الموقف من الحرب الاسرائيلية على غزة وارتداداتها على الجنوب، كما شدد على وصف الحكومة الحالية بغير الشرعية، مؤكداً قبوله بكل الصيغ والحلول التي تفضي الى انتخاب رئيس جديد، والا الدعوة الى جلسات مفتوحة للمجلس النيابي لحسم النتيجة.

اما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي جزم اليوم بأن حدود التفاهم مع حزب الله هي الدفاع عن لبنان، فأعلن إطلاق مبادرة تشاورية هدفها التوصل الى التوافق على رئيس، والا اللجوء الى الانتخاب ضمن مهلة محددة وقصيرة.