حمدان: الولايات المتحدة على الإجرام هي التي تذبح أطفال فلسطين

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

الكونغرس الأميركي وديموقراطيته

مبني على الأكاذيب..

والسياسة الدولية الاجرامية الأميركية,

"قمة الحماقة"

والادارة السياسية الأميركية,

"قمة للجنون"

فيتو أمريكي لمنع المجرمين إليهود وقف الابادة الجماعية لأهل فلسطين، وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية بحقهم.

اول مرة بالتاريخ الإنساني، دولة تمنع دولة أخرى من وقف إطلاق النار في حرب ترتكب فيه المجازر ضد الابرياء المدنيين.

الولايات المتحدة على الإجرام هي التي تذبح أطفال فلسطين.

أميركا هي الشيطان والشيطان أمريكا.