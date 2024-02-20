"بنت عم بتصرخ" .. ماذا حصل على طريق المطار ليلاً؟!

كتب المواطن عبد الله أيوب ما حصل معه على طريق المطار محذراً :"

عالساعة 7:48 بالليل كنت راجع من طريق المطار ورايح على بدارو

قبل ما خلص طريق المطار تحت النفق فاصل الطريق دغري صوب قصقص وعاليمين صوب الطيونة

وانا ماشي بالسيارة واكيد مش بسرعة عشان الارض ماي وفي شتا

بلاقي قدامي بنت واقفة دغري تحت النفق بنص الخط وبدا توقفني وعم تصرخ حتى وقف

يعني للوهلة الاولى بتحس صاير معا شي وبدا مساعدة

اناهون ما وقفت طلعت عنها وكفيت طريقي حسيت في شي مش مزبوط عم يصير

وبس طلعت عنها خففت شوي وعالمراية شفت شخص معها واقف عالدراجة النارية معو سلاح ورا الحيط الفاصل للخط التاني يعني يلي رايح عالمطار

والاضرب من هيك انها وقفت سيارة كانت وراي بس بعيدة عني

وهون اكيد ما قدرت اعمل شي غير اني دقيت لل ١١٢ وما حدا رد وبعتت رسالة صوتية تحذير للعالم