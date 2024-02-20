المرتضى عرض مع عميد كلية الفنون في "اللبنانية" شؤونا ثقافية

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التقى وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، اليوم، في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع، عميد كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية الدكتور هشام زين الدين، حيث تداول معه في شؤون ثقافية عامة بعضها مرتبط بالدور الذي ممكن ان تؤديه كلية الهندسة المعمارية وطلابها في حماية الابنية التراثية وايضا في سبل التعاون بين الجامعة اللبنانية وكلية الفنون الجميلة ووزارة الثقافة لإنجاح فعالية "طرابلس عاصمة للثقافة العربية لعام 2024.

وتم التداول ايضاً في فكرة انشاء "المسرح الوطني للاعمال الدرامية الثقافية" والاتفاق على بعض الافكار التي من شأنها اعادة تحريك هذا الملف المهم للمسرح اللبناني.