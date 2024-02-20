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رئيس نقابة عمال المخابز سلم مدير التفتيش في الضمان مذكرة مطلبية

20
FEBRUARY
2024
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 زار رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري مدير التفتيش والمراقبة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فضل الله شمص في مكتبه، وقدم له مذكرة بمطالب العمال المستحقة وتطبيق القانون والقوانين المرعية الاجراء على جميع عمال المخابز والافران.

 وتضمنت المذكرة مطالب تتعلق بـ"التجاوزات والمخالفات الحاصلة في المخابز والافران، عدم تسجيل جميع العمال في الضمان الاجتماعي حيث ان آلاف العمال المكتومين غير مسجلين في الضمان وخاصة العمال السوريين غير المصرح عنهم، لا سيما وان جداول اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بالافران تثبت ان العمال اللبنانيين المسجلين بالضمان ما بين ٨٥ و٩٠ بالمئة والباقي عمال اجانب من جنسيات مختلفة".

ولفتت المذكرة الى ان "هناك عشرات أفران الكعك والمعجنات غير مسجلة في الضمان والعمال محرومون منه، وفي ذلك معاناة للعمال وتهرب لأصحاب هذه الافران الكعك والمعجنات من تسجيلهم وتسجيل مؤسساتهم في الضمان ومن دفع الاشتراكات المتوجبة للضمان الاجتماعي. وايضا هناك تعديات من بعض أصحاب الافران على حقوق ومكتسبات العمال لا سيما التعويضات العائلية التي هي من حق العمال، اضافة الى عدم تسجيل العمال بالاجور الفعلية التي يتقاضونها مما يؤثر سلبا على تعويضات نهاية الخدمة".

وكان عرض للمذكرة وحقوق العمال واوضاعهم ومعاناتهم، فأكد شمص حرصه على "حقوق ومكتسبات العمال وتفعيل التفتيش والمراقبة في الافران وتطبيق القانون والقوانين المرعية الاجراء على العمال وأصحاب العمل، والتعاون للكشف عن التجاوزات والمخالفات الحاصلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين".

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