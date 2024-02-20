بعد غارة الغازية بالامس... هذا ما أكده صاحب المعمل المستهدف!

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نفى صاحب المستودع اللبناني، الذي ضربته الطائرات الإسرائيلية،أمس الإثنين، الادعاء بأنه "مستودع أسلحة تابع لحزب الله".



وقال محمد خليفة لوكالة "أسوشيتد برس": "هذه شركة مسجلة منذ 11 عاما، تعمل بمولدات الكهرباء، مفتوحة من الصباح حتى الليل، وتستقبل العملاء طوال اليوم، لا يوجد شيء مخفي هنا، والادعاء بأنه لدينا أسلحة كذب".



وكانت "سكاي نيوز عربية" أفادت، مساء الإثنين، بوقوع غارتين إسرائيليتين على بلدة "الغازية" بالقرب من مدينة صيدا، مما خلف 8 جرحى.

وأوضحت أن "القصف استهدف معملا للألمنيوم وآخر لصبغ الجلود".



وتابعت، "القصف الإسرائيلي جاء ردا على استهداف منطقة طبريا بمسيّرة". وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش استهدف بنية تحتية لحزب الله في هجوم الغازية قرب صيدا.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الهجوم استهدف مخزن أسلحة لحزب الله".



وتشن إسرائيل غارات جوية على المنطقة الحدودية في جنوب لبنان ضد حزب الله.