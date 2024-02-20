"التطبيق الشامل وغير المنقوص للقرار 1701"... بوحبيب التقى ماغرو

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شدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب على أهمية البحث عن حلول مستدامة للوضع الراهن من خلال التطبيق الشامل وغير المنقوص للقرار 1701.



وأكد بو حبيب في خلال استقباله السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، "تقدير لبنان للدور والمتابعة الفرنسية للأوضاع الراهنة ورغبة فرنسا بلجم التصعيد وإعادة الهدوء الى الجنوب".



كما استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون معزيا بوفاة شقيقه رئيس بلدية رومية عادل بو حبيب.



هذا وإستقبل بو حبيب، عميد كلية العلوم السياسية في جامعة الحكمة البروفسور أنطونيوس أبو كسم وبحث معه في كيفية تعزيز التعاون بين الكلية والوزارة في المجال الاكاديمي وتبادل الخبرات.