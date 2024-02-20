"خرق جديد للقرارات الدولية"... عواد: موقفنا واضح بحقنا بالدفاع عن أرضنا وثرواتنا الطبيعية وسمانا ومنأكد على رفضنا لربط ساحات القتال

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر ربيع عواد عبر حسابه على منصة "اكس":

‏البارحة انضمت الصناعة لبنك أهداف الآلة الحربية الإسرائيلية وهيدا خرق جديد للقرارات الدولية وتحديداً ١٧٠١

اللعب اليوم على الهاوية بعرّض المنطقة كلها لحرب مفتوحة ما حدا قادر يتحمل نتائجها.

موقفنا واضح بحقنا بالدفاع عن أرضنا وثرواتنا الطبيعية وسمانا، ومنأكد على رفضنا لربط ساحات القتال.

كرمال هيك المطلوب :

_ من المجتمع اللبناني تحصين وحماية الساحة اللبنانية بتوحيد الموقف والرؤية وإنتخاب رئيس للجمهورية لإنتظام عمل الدولة ولتخفيف معاناة المواطنين.



_ من المجتمع الدولي قرار واضح وصارم بلجم حكومة العدو عن تعريض المدنيين للخطر وعن الهروب الى الأمام عبر فتح الجبهة مع لبنان يلّي منعرف كيف بتبلش وما حدا بيعرف كيف بتخلص.