الوزير باسيل يستقبل مدير عام شؤون الانروا في لبنان: انفلات الأوضاع في المخيمات والتهديد الامني على طاولة البحث

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استقبل رئيس التيار النائب جبران باسيل مدير عام شؤون الانروا في لبنان الدكتورة دوروتي كلاوس التي أطلعته على اوضاع الوكالة وتخلف الدول المانحة عن تسديد مساهماتها مما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في مخيمات اللاجئين كما خارجها لكل المخدومين من الوكالة.

وكان للوزير باسيل موقف واضح من ضرورة العمل مع الدول الصديقة في الاتحاد الاوروبي كما الدول العربية الشقيقة لتظهير التداعيات الخطيرة لانفلات الأوضاع في المخيمات وما قد ينتج عنها من تهديد امني وموجات نزوح تطال أوروبا ودول المنطقة. كما تحفيز الأشقاء والأصدقاء لتحمل المسؤولية المشتركة تجاه الشعب الفلسطيني وأمن المنطقة.