درغام من مجلس النواب: لا يجب على المجلس النيابي المشاركة في خرق القانون

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أشار عضو تكتل "لبنان القوي"النائب أسعد درغام في تصريح عقب انعقاد اللجان المشتركة، الى "أن رد القوانين هي من صلاحيات رئيس الجمهورية ويجب عدم تكريس مخالفة دستورية، لأنها قد تعتبر سابقة والسابقة تتحول الى عرف والعرف في لبنان يتحول الى قانون، هذا الأمر مرفوض ونحن نطلب من المجلس النياني عدم مناقشة هذا القانون كي لا يكون مشاركا في خرقه للدستور، وأضاف إن ممارسات الرئيس ميقاتي خرق واضح للدستور ولا يجب على المجلس النيابي الذي هو سيد نفسه ومصدر التشريع أن يشارك في هذا الخرق".

وشدد درغام على مطالبته، "بانصاف المعلمين المتقاعدين في رواتبهم وتعويضات نهاية الخدمة، وعدم الموافقة على أي إتفاقيات جانبية بين المؤسسات التعليمية والمعلمين بغير قوانين ملزمة لأصحاب المدارس".