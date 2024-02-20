طقسٌ متقلّب يسيطر على لبنان!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة فترة قبل الظهر بخاصة على الساحل، يستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تستقر على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي :

الحال العامة: طقس متقلب يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أمطار خفيفة متفرفة حتى ظهر يوم الأربعاء، حيث يستقر تدريجيا فتعود درجات الحرارة للارتفاع بحيث من المتوقع ان تتخطى معدلاتها الموسمية خلال الايام المقبلة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات مع ارتفاع في درجات الحرارة، تهطل أمطار خفيفة متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية بدءا من بعد الظهر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات واحتمال امطار خفيفة فترة قبل الظهر بخاصة على الساحل، يستقر الطقس تدريجيا ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل بينما تستقر على الساحل.

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع محدود في درجات الحرارة خصوصا على المرتفعات وفي الداخل، نحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر ليلا وفي ساعات الصباح الاولى.

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح الشمالية خلال النهار بخاصة في المناطق الجنوبية.