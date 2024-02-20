بعد التصعيد أمس.. كيف يبدو المشهد جنوبًا صباح اليوم؟

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كثف الطيران الاستطلاعي المعادي طوال الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم، من تحليقه فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل، وسط استمرار إطلاق القذائف الحارقة والقنابل المضيئة ليلا، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.

وكان الطيران الحربي المعادي أغار بعد السابعة من مساء أمس، على بلدات مروحين وعيتا الشعب وبيت ليف، فيما أدى القصف الى أضرار جسيمة في المنازل والمزروعات والبنى التحتية، وبخاصة شبكتي الكهرباء والمياه.

من جهة أخرى، لوحظ تزايد نزوح سكان القرى المتاخمة للحدود اللبنانية - الفلسطينية، وتحاول عائلات في مراكز النزوح في صور البحث عن منازل خارج مراكز الايواء، نظرا لصعوبة العيش فيها.